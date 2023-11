Klagenfurter Flughafen: Kontroverse um VerÃ¤uÃŸerungsverbot

Veröffentlicht am 14. November 2023, 18:11 / ©5 Minuten

Die FP√Ė fordert ein Ver√§u√üerungs- und Belastungsverbot f√ľr den Klagenfurter Flughafen zugunsten der Landtagshoheit, w√§hrend Gerhard K√∂fer von Team K√§rnten dies als „Populismus“ kritisiert. Julia L√∂schnig von der K√§rntner Volkspartei erinnert an Grubers Schutz von Grund und Boden am Flughafen.

Forderung: Veräußerungs- und Belastungsverbot

Erwin Angerer, Parteichef der FP√Ė, fordert ein Ver√§u√üerungs- und Belastungsverbot f√ľr den Klagenfurter Flughafen, um die Entscheidungsgewalt √ľber dessen Zukunft auf den Landtag zu √ľbertragen. Angerer betont, dass s√§mtliche Entscheidungen in Bezug auf den Flughafen transparent im Landtag getroffen werden sollten, ohne Hinterzimmer-Absprachen in Landesgesellschaften oder der Landesregierung.

„Reinen Populismus und billigen Aktionismus“

Gerhard K√∂fer, der Leiter des Team K√§rnten, √§u√üert sich in einer aktuellen Pressenaussendung kritisch zur j√ľngsten Forderung der FP√Ė nach einem Ver√§u√üerungs- und Belastungsverbot rund um den Klagenfurter Flughafen. K√∂fer bezeichnet die Forderung als „reinen Populismus und billigen Aktionismus“, der rechtlich bedenklich sei. Er betont, dass aktuell kein Interesse an einem Verkauf bestehe und dass laufende Prozesse um den Flughafen noch im Gange seien. K√∂fer unterst√ľtzt jedoch die Idee, nicht betriebsnotwendige Fl√§chen f√ľr Verpachtungen mit Baurecht zu nutzen, um den Flughafenbetrieb finanziell zu unterst√ľtzen.

Schutz von Grund und Boden

In einer aktuellen Stellungnahme in einer Presseaussendung von Julia L√∂schnig, Landesgesch√§ftsf√ľhrerin der K√§rntner Volkspartei, wird die FP√Ė-Kehrtwende kritisiert. L√∂schnig bezeichnet die aktuellen Forderungen der FP√Ė als unglaubw√ľrdig und erinnert daran, dass nur Martin Gruber sich f√ľr den Schutz von Grund und Boden am Flughafen eingesetzt habe.