Amira Pochers erste Podcast-Folge: „Natürlich habe ich ihn geliebt“

Für Fans des beliebten Formats gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Während Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden einen neuen Podcast gestartet hat, hat auch Amira Pocher bereits einen neuen Podcast-Partner gefunden – und zwar niemand Geringeren als ihren Bruder Hima. Heute ging bereits die erste Folge online!

Emotionale Enthüllung

In der ersten Folge teilt Amira ihre Gedanken über die Trennung und wie sie ungewollt in die Öffentlichkeit gezogen wurde. Sie spricht auch die kritischen Stimmen an, die Zweifel an ihrer Liebe zu Oliver äußern. Amira erklärt, dass es schmerzhaft sei, solche Aussagen zu hören. „Es tut weh wenn Leute sowas sagen, Ich hab mit diesen Mann zwei Kinder in die Öffentlichkeit gesetzt“, so Amira in der ersten Podcast-Folge. Die neue Podcast-Folge beleuchtet somit nicht nur die persönlichen Gefühle und Erfahrungen von Amira Pocher, sondern zeigt auch, wie sie mit dem öffentlichen Druck und den kritischen Stimmen umgeht, die ihre private Situation infrage stellen.