Tinder-Betrug: Klagenfurter verliert mehrere zehntausend Euro!

In einem Zeitraum von rund vier Monaten, vom 24. Juli 2023 bis zum 14. November 2023, gelang es den bisher unbekannten Tätern, das Vertrauen des Mannes zu gewinnen und ihn betrügerisch zu manipulieren.

Von Tinder auf WhatsApp

Die Betrüger nutzten die Plattform Tinder als Sprungbrett, um mit dem Opfer den Kontakt auf WhatsApp fortzusetzen. Unter dem Vorwand, in die lukrative Welt der Kryptowährungen zu investieren, überzeugten sie den Mann, mehrere Überweisungen in verschiedenen Tranchen zu tätigen. Der Klagenfurter war überzeugt, dass er dabei war, in vielversprechende digitale Währungen zu investieren, doch in Wahrheit fiel er einem betrügerischen Plan zum Opfer.

Mehrere Zehntausend Euro

Letztlich führten diese betrügerischen Transaktionen zu einem erheblichen finanziellen Verlust für den Geschädigten, der einen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro erlitt.