Schwer verletzt: Bub (11) überquerte „ohne zu Schauen“ die Straße

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 31-jähriger Busfahrer aus Graz auf der Rösselmühlgasse in Fahrtrichtung Westen, um in weiterer Folge eine Haltestelle anzufahren. Auf Höhe des dortigen Schutzwegs kam es zur Kollision mit einem 11-jährigen Buben. Das Kind dürfte laut Zeugenaussagen auf dem Gehsteig ebenfalls in Richtung Westen gegangen sein, sich plötzlich in Richtung Fahrbahn gedreht und ohne zu Schauen unvermittelt auf die Straße begeben haben. Der Bub prallte mit dem Kopf gegen die rechte Fahrzeugseite des Busses und stürzte zu Boden.

Wird intensivmedizinisch betreut

Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz–Kinderchirurgie verbracht und stationär aufgenommen, wo er intensivmedizinisch betreut wird. Ein beim Buslenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2023 um 20:27 Uhr aktualisiert