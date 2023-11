Sonne und Wind: So wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark

„Am Mittwochvormittag begleiten uns in den nördlichen Landesteilen bei vielen Wolken noch einige Regenschauer, Schnee fällt bei spürbarem Nordwestwind schon oberhalb von 1300m Höhe“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Am Nachmittag soll sich dann die Sonne blicken lassen und Schauer nehmen ab. In der Mur- und Mürzfurche sowie nach Südosten soll es bereits am Vormittag sonnig werden, dafür verantwortlich ein stürmischer Nordföhn. In der Früh werden Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad erwartet, die Tageshöchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Ausseer Land und 16 Grad im Raum Graz.