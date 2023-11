Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Mittwoch

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Mittwoch wird: Es können sich auch dicke Wolken am Tauernhauptkamm zeigen, die von Norden heranziehen. Die Morgennebelfelder werden sich größtenteils auflösen, obwohl sie sich im östlichen Klagenfurter Becken etwas länger halten könnten. Im Norden, vor allem in den Föhntälern, wird ein lebhafter bis stürmischer Wind aus nordwestlicher Richtung erwartet. Die Temperaturen steigen mild an und liegen zwischen 9 und 15 Grad.