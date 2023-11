Wetter am Mittwoch: Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad

„Österreich liegt in einer straffen West- bis Nordwestströmung. Mit dieser ziehen nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten bis in den Nachmittag hinein dichte Wolken durch. Diese bringen in den Niederungen einzelne Regenschauer. Im Nordstau der Alpen regnet es bei einer Schneefallgrenze zwischen 1200 und 1500m Seehöhe zum Teil anhaltend“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Bis zum Abend soll sich das Wetter langsam beruhigen. Lediglich entlang der nördlichen Voralpen soll es noch zu Regenschauern kommen. Deutlich freundlicher soll es über den Tag hinweg von Osttirol über Kärnten bis in die Südsteiermark und bis zum Südburgenland werden. „Der Wind bläst lebhaft, im Norden und Osten auch stark aus West, nur im Süden ist es abseits der Nordföhnregionen windschwach“, heißt es von den Experten. In der Früh erreichen die Temperaturen 1 bis 11 Grad, die Tageshöchste befinden sich zwischen 9 und 15 Grad. Im Südosten soll es am wärmsten werden.