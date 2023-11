NXP unterstützt die TU Graz mit 450.000 US-Dollar

Die NXP Foundation, eine Non-Profit-Organisation von NXP Semiconductors, stellt der Technischen Universität Graz 450.000 US-Dollar für Stipendien und Laborequipment zur Verfügung. Die Spende zielt darauf ab, mehr Nachwuchskräfte für den MINT-Bereich zu gewinnen, die lokale Entwicklung zu fördern und das Engagement am Standort Graz weiter auszubauen. Ein zeitgleich neu eröffnetes NXP-Büro im Data House am Campus Inffeldgasse soll die Kooperation mit der TU Graz und weiteren Elektronik-Akteuren zusätzlich stärken.

Stipendien für Master-Studierende

Am 13. November überreichte NXP Österreich CTO Wolfgang Steinbauer die Fördergabe im Data House der TU Graz in Anwesenheit der Landesrätin für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Barbara Eibinger-Miedl, offiziell an TU Graz Rektor Horst Bischof. Sie umfasst 225.000 US-Dollar an Fördermitteln zur Finanzierung von Stipendien für Master-Studierende im Bereich Information Security, einschließlich Maßnahmen zur Bekanntmachung und Förderung dieser Stipendien. Die weiteren 225.000 US-Dollar fließen in die technische Einrichtung eines Labors für Ultrabreitband-Technologie (UWB) am Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation der TU Graz. Gemeinsam mit der Spende überreichte NXP eine schriftliche Absichtserklärung, sich an der Finanzierung einer Frauenprofessur im Bereich Integrated Circuits and Systems zu beteiligen. Die Seminarraumpatenschaft bei der Technischen Informatik in der Inffeldgasse wurde zudem verlängert.

UWB-Technologie

Die UWB-Technologie ermöglicht eine äußerst präzise Ortung sowie schnelle Datenübertragungen über kurze Distanzen. Das UWB-Messlabor soll Innovationen und Anwendungen in Bereichen wie Kommunikation, Ortung und Sensorik fördern, zum Beispiel anhand von Tests von Lokalisierungsalgorithmen. Die Mittel sind vorwiegend für die Finanzierung von Laborgeräten zum Messen der Systemleistung, wie etwa optische Trackingsysteme, vorgesehen. „Die TU Graz ist weit über die Grenzen der Steiermark und Österreichs hinaus als hervorragender Ausbildungsstandort für technische und naturwissenschaftliche Studien bekannt. Die Spende von NXP unterstreicht dies und wird der TU Graz helfen, ihr Angebot im so wichtigen MINT-Bereich weiter auszubauen“, so Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

„Mit dieser Spende können wir unseren lokalen Ingenieurstalenten in Österreich spannende Forschungsmöglichkeiten bieten“, sagt Wolfgang Steinbauer, CTO NXP Österreich. „Es handelt sich für uns um ein absolutes Herzensprojekt, auf das wir sehr stolz sind. Denn hier können wir die Innovationsstärke von NXP und TU Graz perfekt verbinden und uns gleichzeitig für die Förderung der Wissenschaft, des Ingenieurwesens und der Mathematik vor Ort engagieren.“

Ansiedlung von High-Tech-Unternehmen am Campus Inffeldgasse

„Die Förderung junger Technik-Talente auf Bachelor- und Masterlevel durch NXP freut uns ganz besonders, sie leistet einen wichtigen Beitrag zur qualitätsvollen Ausbildung unseres MINT-Nachwuchses“, sagt TU Graz Rektor Horst Bischof. „Gleichzeitig gelingt es uns durch die Ansiedlung von High-Tech-Unternehmen wie NXP auf unserem Campus, an der Schnittstelle von Wissenschaft und Industrie Innovationen voranzutreiben und Technologietransfer zu beflügeln.“

„Unsere Spende ist vor allem als Startfinanzierung zu sehen. Denn wir hoffen, dass wir durch unser Beispiel in Zukunft viele weitere Sponsoren für die Unterstützung von Stipendiaten der TU Graz begeistern können. So wollen wir helfen, den Standort noch attraktiver für talentierte Studierende aus aller Welt zu machen“, sagt Markus Stäblein, CEO NXP Österreich. „Graz ist die Heimat von NXP in Österreich und wir fühlen uns mit der Universität und der Stadt eng verbunden. Wir sind hier bereits mit einigen Hochschuleinrichtungen enge Partnerschaften eingegangen, und es war uns daher ein besonderer Wunsch, die TU Graz zu unterstützen.“





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2023 um 07:43 Uhr aktualisiert