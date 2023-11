Winterengpass: VinziMarkt Graz bittet um Warenspenden

Während die Temperaturen sinken, steigen die Ausgaben vieler Menschen an. Heizkosten, höhere Lebensmittelpreise und der Bedarf an warmer Winterkleidung hinterlassen im Geldbörserl vieler Haushalte eine große Leere. Amrita Böker, Koordinatorin der VinziWerke Österreich: „Während dem Winter steigt auch der Andrang auf unseren VinziMarkt. Um unsere vielen Kunden versorgen zu können, brauchen wir dringende Unterstützung.“ Benötigt werden in erster Linie Sachspenden in Form von Lebensmitteln und Hygieneartikeln.

Verstärkt junge Familien betroffen

„Wir bemerken in letzter Zeit verstärkt, dass uns immer mehr Jungfamilien aufsuchen und uns aufgrund ihrer angestiegenen Lebenserhaltungskosten um Hilfe bitten. Diese Familien unterstützen wir so gut es geht mit Grundnahrungsmitteln, um ihre Kosten senken zu können. An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren großzügigen Spendern bedanken, die uns diese Unterstützung ermöglichen.“, so Sigrid Wimmer, Leiterin des VinziMarkt.

Das wird gebraucht Grundnahrungsmittel, wie Nudeln, Salz, Zucker, (lösbaren) Kaffee

Haltbare Waren aus Dosen bzw. Tiefkühlgerichte

Hygieneartikel Sachspenden können jederzeit während der Öffnungszeiten in den VinziMarkt Graz, Karl -Morre-Straße 9, vorbeigebracht werden: Montag bis Mittwoch und Freitag, 8:00 bis 12:30 Uhr Donnerstag, 13:00 bis 16:00 Uhr Samstag, 8:30 bis 12:00 Uhr

Über die VinziWerke

Die VinziWerke sind 1990 aus der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg entstanden, die sich um jene Menschen kümmert, die aus der Bahn geraten sind und deshalb in Armut leben. In den mittlerweile 40 Institutionen der VinziWerke in der Steiermark, Wien und Salzburg finden täglich bis zu 450 Personen Unterkunft und 1.700 Personen werden mit Essen und Lebensmitteln versorgt. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg ist eine von 146 Vinzenzgemeinschaften in Österreich, weltweit sind es 50.000 in 148 Ländern. Die Vinzenzgemeinschaften sind Gruppen, die selbständig und unabhängig voneinander auf Basis der Ehrenamtlichkeit bemüht sind, Armen das Leben zu erleichtern bzw. sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern.