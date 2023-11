Jetzt auch in Klagenfurt: Am Samstag wird für Palästina demonstriert

Veröffentlicht am 15. November 2023, 08:38 / ©BMI/Pachauer

„Viele Leute haben uns gefragt! Jetzt ist es auch in Klagenfurt soweit“, schreibt auch die Facebook-Gruppe „Palästina Solidarität Österreich“. Gemeint ist damit eine Demonstration für Palästina, Grund ist der aktuell eskalierende Konflikt zwischen Israel und Palästina. Die Demonstration startet am kommenden Samstag, den 18. November, ab 14 Uhr am Heiligengeistplatz und dauert dann wohl bis 16 Uhr. Es wird für einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen demonstriert.