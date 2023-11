Wow! Grazer Gourmet-Restaurant bekommt auf Anhieb vier Hauben

Das gab es in der Geschichte des Gault&Millau noch nie: Nur ein halbes Jahr nach der Eröffnung des Gourmetrestaurants „Zur Goldenen Birn“ im Grazer Parkhotel verleiht der aktuelle Gault&Millau dem Team rund um Küchenchef Alexander Posch 17 Punkte und 4 Hauben. Noch nie zuvor gelang einem neuen Restaurant in Österreich ein höherer Einstieg. Dem noch nicht genug: Der Patissier der Goldenen Birn, Jan Eggers, wurde zum neuen „Gault&Millau Patissier des Jahres 2024“ gekürt.

©Phil Lihotzky | Patissier des Jahres 2024 Jan Eggers ©Phil Lihotzky | Küchenchef Alexander Posch © Philipp Lihotzky | Parkhotel Gastgeber Philipp Florian

„…eine große kulinarische Bereicherung für Graz“

Bei der Verleihung der Hauben am Mittwochnachmittag in Wien herrschte Jubelstimmung. Parkhotel Gastgeber Philipp Florian: „Wir sind sehr stolz, dass wir auf Anhieb so hoch bewertet werden und auch den Patissier des Jahres stellen dürfen. Als noch junges Restaurant ist das eine wichtige Auszeichnung.“ Das Restaurant Florian, ebenfalls unter dem Dach des Parkhotels, erreichte erneut eine Haube mit 12 Punkten. Voll des Lobes ist der Gault&Millau auch über seinen neuen Patissier des Jahres, Jan Eggers. „Eggers überrascht mit jedem Gang. Er hat Harmonien ebenso im Griff wie Dissonanzen“, schreibt Gault&Millau Chef-Inspector Jürgen Schmücking in der Begründung zu seiner Entscheidung. Die Küche von Alexander Posch wird ebenso überschwänglich beschrieben: „Auch die optische Darbietung erreicht Perfektion. Insgesamt eine große kulinarische Bereicherung für Graz.“

Die Erfolgsgeschichte der „Goldenen Birn“

Eröffnet wurde das Restaurant „Zur Goldenen Birn“ im April 2023. Inspiration für das Menü in der Goldenen Birn geben Anekdoten aus den vergangenen Jahrhunderten der Kronländer Österreichs. Alte Rezepturen werden mit frischen Ideen und neuen Techniken modern interpretiert. Sie sind zugleich eine Hommage an die lange Geschichte des Hauses, das seinen Ursprung vor 450 Jahren im „Gasthaus Zur Goldenen Birn“ hatte. Die Gerichte tragen Namen wie „Die Goldene Ente des Teufels“ (Gebackene Ente, Eierschwammerl, Speck), „Venedig in Wien“ (Saibling, Salsa Verde, Wagyu) oder „Giraffentorte“ (Steinpilz, Kakao, Heidelbeere) und sind allesamt handwerklich aufwändige Kreationen, die von den Köchen Alexander Posch, Jan Eggers und Patrick Slamanig persönlich an die Tische gebracht werden.

©Jürgen Schmücking ©Jürgen Schmücking © Philipp Lihotzky

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2023 um 09:19 Uhr aktualisiert