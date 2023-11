Es wird heiß! Österreichs erste Reality-Dating-Show geht an den Start

Strahlender Sonnenschein, ein paradiesischer Strand und die Chance auf das große Liebesglück. Diesen Dezember heizt Österreichs SuperStreamer JOYN den heimischen Haushalten so richtig ein. Grund dafür ist die erste Dating-Reality-Show des Landes: „Match in Paradise – Liebe auf den ersten Swipe?“. JOYN schickt ab 11. Dezember die schönsten Singles Österreichs gemeinsam in eine Traumvilla an der Küste Kretas.

Liebe auf den ersten Swipe?

Bevor es für die Singles aber in die griechische Traumvilla geht, heißt es für sie: Likes vergeben auf einer eigens für das Format kreierten App. Schließlich sind Dating-Apps heutzutage aus dem Liebesleben nicht mehr wegzudenken. Erst in der Villa treffen sie persönlich aufeinander und finden heraus, ob die Realität hält, was das Profil verspricht. Gibt es die Liebe auf den ersten Swipe oder überzeugt im echten Leben jemand mit Charakter, Körpersprache und Chemie, den oder die man anhand der Bilder nicht gewählt hat?

„Match in Paradise" läuft ab 11. Dezember mit insgesamt 14 Ausgaben immer montags auf JOYN. Zum Start gibt's das Dating-Reality-Spektakel sogar in Doppelfolge.

Matches sind schnell gefunden, doch meist gibt es mehr als nur einen Treffer – und das nicht nur unter den ersten Paradiesbewohnern. Laufend mischen Neuankömmlinge das Beziehungsleben in der griechischen Villa ordentlich auf und zeigen, welches anfängliche Match schnell im Sand verläuft, oder wo sich sogar mehr entwickeln könnte. Wie ernst es die Teilnehmer miteinander meinen, zeigt sich regelmäßig in der „Match Night“. Wessen Gefühle beruhen auf Gegenseitigkeit und wer findet die Liebe in der Traumvilla? Doch Achtung: Wer allein bleibt, läuft Gefahr das Paradies vorzeitig verlassen zu müssen. Nur bestehende Paare haben die Chance zu bleiben. „Match in Paradise“ verspricht eine Achterbahnfahrt der Gefühle und stellt das Datingleben der Singles auf den Kopf. Wer die heißen Singles sind, wird demnächst verraten.

