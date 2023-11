Bauer sucht Frau: Steirer Simon verliebt sich gleich zum Hofwochenstart

Am Mittwochabend geht die Suche nach der großen Liebe bei „Bauer sucht Frau“ wieder weiter. Oststeirer Simon (33) ist schon voller Vorfreude auf seine Hofwoche. Doch bevor sich die Damen am Hof des aufgeweckten Obstbauern einfinden, ist noch einiges zu erledigen. Bei einem Blick in die Schlafzimmer wird klar, dass für vier Hofdamen nur drei Betten zu Verfügung stehen. Wie werden die Damen das wohl aufnehmen? Als erste Hofdame kommt Silke aus der Steiermark an. Völlig überwältigt von ihr verschlägt es Simon glatt die Sprache. Und auch die 34-Jährige ist von Simon begeistert. Ist das die berühmte Liebe auf den ersten Blick? Oder werden die weiteren Damen eine ähnliche Wirkung auf Simon haben?

Süßer „Heiratsantrag“ im Innviertel

Der neue Tag der Hofwoche des Innviertlers Johannes (25) startet ereignisreich, denn am Frühstückstisch sitzt eine Hofdame zu wenig. Ohne Abschied und Erklärung hat Alexandra fluchtartig den Hof verlassen – doch wieso? Die zwei verbliebenen Damen müssen sich einer kniffligen Melk-Challenge stellen, bei der Johannes ein kritisches Auge auf die landwirtschaftlichen Fähigkeiten von Anna (23) und Jenny (27) wirft. Doch damit nicht genug, denn am Abend steht das große Kennenlernen mit Freunden und Familie an. Sowohl Jenny als auch Anna versuchen einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Am Ende des Tages kommt es zu einer süßen “Verlobung”, denn Jenny nötigt Johannes im Zuge eines Spaßes, ihr einen Apfelring anzustecken. „Der Johannes braucht eine lustige und verständnisvolle Frau, die bei jedem Blödsinn dabei ist“, meint Johannes Mama. Ist seine Entscheidung damit bereits besiegelt?