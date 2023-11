Neuer „tim“-Standort bei der TU Graz eröffnet

Alle tim-Mobilitätsknoten bieten öffentliche Ladestationen und verbinden Fuß-, Rad- und Öffentlichen Verkehr mit Alternativen zum eigenen Auto wie Carsharing (auch elektrisch), Mietautos und e-Taxis. Der erste tim-Knoten wurde 2016 am Hasnerplatz eröffnet. Die im Rahmen von tim angebotenen Autos sind nicht ausschließlich elektrisch und können auch über den Großraum Graz hinaus genutzt werden. Somit deckt tim auch den herkömmlichen Bedarf an Langzeitnutzung und kann für Wochenendausflüge oder Urlaube genutzt werden. Sieben tim-Knoten verfügen über E-Taxi-Stellplätze, an sechs ausgewählten Standorten gibt es darüber hinaus ein Lastenrad. Außerdem gibt es im Grazer Stadtgebiet zusätzlich zwei Standorte und einen tim-Knoten ausschließlich mit E-Carsharing.