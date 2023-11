Initiative verlängert: 400.000 Euro für mehr Sicherheit auf Kärntens Straßen

Die Jägerschaft wählt eigenverantwortlich geeignete Strecken aus und bringt die Wildwarngeräte im Abstand von 30 bis 50 Metern auf Straßenpflöcken an. Die Geräte reagieren automatisch, sobald ein Tier im Begriff ist, die Straße in der Dunkelheit zu queren. Dabei gilt, je dichter das Netz an Wildwarngeräten, desto schwieriger wird es für das Wild, auf nicht geschützte Straßenabschnitte auszuweichen.