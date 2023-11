„Weltneuheit“: Bald kannst du sehen, was noch im Kühlschrank ist

Ausgerechnet im Jurastore Klagenfurt wird „Liebherr“ eine Weltneuheit vorstellen. Am 18. November wird man dort „die erste mobile Kühlschrankkamera“ zeigen. „Diese zeigt Ihnen auch im Supermarkt, was sich in Ihrem Kühlschrank befindet“, weiß man in einer Aussendung. Im Rahmen eines kulinarischen Frühstücks wird sie nun also in wenigen Tagen vorgestellt. Gleichzeitig werden dort regionale Bauern ihre Produkte zum Verkosten präsentieren, auch Meli Stein ist vor Ort und sorgt für musikalische Unterhaltung.