Villacher Eislaufsaison in den Startlöchern: Ab Samstag geht es los

Schon in wenigen Tagen startet in der Draustadt die Eislaufsaison. Genauer gesagt können die Kufenflitzer schon ab Samstag, dem 18. November, am Eislaufplatz in der Innenstadt herumtollen. Die Vorbereitungen dafür laufen schon auf Hochtouren. „Es sind schon drei Zentimeter Eis auf unserem Eislaufplatz in der Innenstadt. Bis ihr eure Kufenflitzer so richtig testen könnt, braucht es also nur noch zwei Zentimeter, die am Samstag fertig sind“, verkündet die Stadt Villach.