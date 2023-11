Achtung: Hundediebe in der Obersteiermark unterwegs!

Veröffentlicht am 15. November 2023, 16:28 / ©Sonja Widerstroem

Der Aktive Tierschutz Austria – Arche Noah warnt: Es wird berichtet, dass skrupellose Leute vorgeben, im Auftrag von Vereinen oder Tierheimen zu handeln, um Hunde zu entwenden. Diese betrügerische Masche wurde bereits in Bruck an der Mur und in Kindberg angewendet, wo die Diebe versuchten, Hunde auf diese betrügerische Weise zu stehlen.

Dies ist gesetzlich sogar untersagt!

Es ist von größter Bedeutung, hiermit ausdrücklich klarzustellen, dass seriöse Tierschutzorganisationen oder Tierheime niemals ohne triftigen Grund oder ohne die involvierten Behörden – wie beispielsweise die zuständigen Amtstierärzte – Hunde oder andere Tiere abnehmen würden. Tatsächlich ist dies sogar gesetzlich untersagt. Es sollte daher äußerste Vorsicht geboten sein. Des Weiteren weisen vertrauenswürdige Vertreter solcher Institutionen sich stets mit entsprechenden Ausweisen aus, um ihre Legitimität zu belegen. Die Arche Noah lässt wissen: „Diese Personen sind uns völlig unbekannt und arbeiten NICHT in unserem Auftrag!“ Seid vorsichtig und passt auf eure Vierbeiner auf!