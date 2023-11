Großer Besucherandrang beim ersten Wildoner Krampuslauf!

Am 12. November

Das Spektakel begann am 12. November um 17 Uhr am Wildoner Hauptplatz. Mit insgesamt 20 Gruppen, bestehend aus über 300 schaurigen Gestalten, brachten sie das Publikum zum Erschauern – ein Ereignis, das weit über 3000 Besucher anzog. Der Krampuslauf, der von den The Devils Lebring organisiert wurde, versammelte zahlreiche Gastgruppen aus der Umgebung und bot ein beeindruckendes Schauspiel für die Zuschauer.