HOLY PIT gewinnt „Idee des Jahres“ beim Jungunternehmer-Wettbewerb!

Veröffentlicht am 15. November 2023, 18:09 / ©Holy Pitt

Das junge Unternehmen entwickelt nachhaltige Körperpflegeprodukte mit einem innovativen Nachfüllsystem unter dem Motto „Making the world refillable“. Ihr Produkt, das REFILL DEO, ein nachfüllbares Deo in Stick-Form, hat bei der Fachjury des GEWINN-Wettbewerbs Begeisterung ausgelöst. HOLY PIT setzt auf umweltfreundliche Pflegeprodukte, die nachfüllbar sind und nur geringe Mengen an Verpackungsmaterial hinterlassen.

Nachhaltige Körperpflegeprodukte

Der Wettbewerb, der in Kooperation mit dem Energieunternehmen VERBUND stattfindet, zeichnet die besten Jungunternehmen Österreichs aus. Unter den rund 1.000 Erst-Registrierungen wurden 300 bewertet, von denen wiederum 100 durch eine Fachjury ausgewählt wurden. HOLY PIT’s Refill Stick überzeugte die Jury mit seinem innovativen Ansatz für nachhaltige Körperpflegeprodukte.

Am 13. November in Wien

Die Preisverleihung fand am 13. November in Wien statt und wurde von bekannten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft wie Bundesministerin Leonore Gewessler, Bundesminister Martin Kocher und Generalsekretär-Stellvertreterin Mariana Kühnel durchgeführt.

Voller Freude

Das Gründerpaar von HOLY PIT, Branka und Asmir, äußerte ihre Freude über die Auszeichnung und betonten die Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens. Die Anerkennung als eines der besten Startups des Landes sei eine Ermutigung für ihre Arbeit und zeige, dass Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt.