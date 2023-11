Sirenengeheul über Villach: Was ist da los?

Veröffentlicht am 15. November 2023, 18:59 / ©Leser

Gegen 18 Uhr ertönten die Sirenen über Villach. Einige 5 Minuten-Leser fragten, was da los ist. Gleich mehrere Feuerwehren – genauer gesagt die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwilligen Feuerwehren Vassach und Landskron – wurden zu einem Brandeinsatz in Landskron alarmiert. In einem Keller soll ein Feuer ausgebrochen sein. „Die Lage ist derzeit stabil“, informiert Pressesprecher der HFW Villach, Alexander Scharf, auf Anfrage auf 5 Minuten. Update: Laut Polizei sollen vermutlich mit Batterie betriebene Spielzeuge den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand.

Hinweis: Der Artikel wurde am 15. November 2023 aktualisiert. Ein Update der Polizei wurde hinzugefügt.

