104 km/h im Ortsgebiet! Villacherin (39) ist Führerschein los

Die 39-Jährige war am heutigen Mittwoch, dem 15. November, gegen 16 Uhr also im Ortsgebiet vor Sattendorf fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. 104 km/h zeigte der Tacho an, als die Frau drei andere Autos auf der B94 Ossiacher Straße überholte. Eine Polizeistreife hat die Villacherin dabei mit einem Lasergerät „geblitzt“ und angehalten. „Ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen“, so die Auskunft der Polizei.