Gault & Millau 2024: Das sind Kärntens Haubenlokale

Was haben das Gourmet Restaurant Hubert Wallner am Wörthersee und Die Forelle am Weißensee gemeinsam? Sie beide sind die Kärntner Landessieger der Gourmet-Küchen. Mit vier Hauben und 18,5 Punkten teilen sich die beiden Haubenlokale den Platz an der Spitze.

©Gourmet Restaurant Hubert Wallner/Werner Krug ©Martin Lugger

Die 58 besten Genussadressen Kärntens

Im aktuellen Guide werden die 876 besten Genussadressen des Landes gelistet. Auch Kärnten darf sich über ein gutes Gastro-Jahr freuen. 58 Kärntner Lokal wurden mit ein bis vier Hauben im Gault & Millau Restaurantguide 2024 ausgezeichnet. Na, ist auch dein Lieblingsrestaurant dabei?