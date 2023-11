So wird das Wetter am Donnerstag in der Steiermark!

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Donnerstag wird: Nebel und Wolken, die am Vormittag präsent sind, sollen sich bald einmal zurückziehen. In Richtung Süden wird hingegen der Sonnenschein überwiegen, nachdem sich die Frühnebelfelder aufgelöst haben. Gegen Abend wird es jedoch allgemein wieder von Nordwesten her zunehmend bewölkt. Das Wetter wird über den Tag hinweg trocken bleiben. Die Temperaturen werden voraussichtlich Höchstwerte zwischen 8 und 13 Grad erreichen.