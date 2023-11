So wird das Wetter am Donnerstag in Österreich!

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Donnerstag wird: Einzige Ausnahmen sind Regionen zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertelwo es leicht Regnen kann. Die Schneefallgrenze wird sich dabei in etwa um die 1200 Meter Seehöhe bewegen.

Bis zu 15 Grad

Im Verlauf des Nachmittags zeichnet sich jedoch eine Veränderung ab: Dichtere Wolken werden vermehrt von Westen her aufziehen. Anfänglich wird der Wind vorwiegend aus westlicher Richtung kommen und besonders im östlichen Flachland mäßig wehen. Im Laufe der Nachmittagsstunden wird der Wind dann generell schwächer sein, wobei in den Föhntälern an der Alpennordseite lebhafter Wind aus östlichen bis südlichen Richtungen aufkommen kann. Die Temperaturen in den Morgenstunden werden zwischen minus 1 und plus 10 Grad liegen. Im Tagesverlauf können die Höchsttemperaturen Werte zwischen 9 und 15 Grad erreichen.