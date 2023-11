Wetter in Kärnten: Der Donnerstag wird überwiegend sonnig

Sonniges und trockenes Wetter erwartet die Kärntner am Donnerstag. Am Vormittag zieht regional Frühnebel auf. „Am längsten nebelig sein kann es im östlichen Klagenfurter Becken, aber auch hier sollte die Nebeldecke bis Mittag aufbrechen. Zu Mittag und am Nachmittag ziehen von Westen her ausgedehnte Wolkenfelder durch, welche die Sonne immer wieder abschirmen können“, weiß die Wetterzentrale GeoSphere Austria. Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich zwischen 7 und 11 Grad.