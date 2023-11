Jeden Samstag und in den Ferien: In Ferlach kann man gratis eislaufen

Veröffentlicht am 16. November 2023, 07:41 / ©Die Ferlacher Ganzjahres-Eishalle ist ein wahrer Publikumsmagnet. Sport wird in Ferlach seit jeher gorß geschrieben. Deshabl bietet die Sportstadt Ferlach auch in diesem Jahr ein besonderes Bewegungsprogramm für die Bevölkerung. Jeden Samstag in der Zeit von November 2023 bis Mitte März 2024 sowie in den Weihnachts- und Semesterferien wird zum kostenlosen Eislaufen in die Eishalle Ferlach geladen.