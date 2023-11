Drei Krampusläufe am Wochenende: So wirken sie sich auf die Öffis aus

In Ebenthal, Gurnitz und Fischl finden am kommenden Wochenende Krampusläufe statt. Diese Veranstaltungen wirken sich auch auf die Busverbindungen der „KMG“ (Klagenfurt Mobil GmbH“ aus. Bereits am Freitag werden ab 18 Uhr in Ebenthal die Krampusse los sein. Die Linie 7 verkehrt daher ab dem Kreisverkehr in Ebenthal zum Jamnigweg und weiter zur Miegerer

Straße in Richtung Zell Gurnitz – in Richtung Heiligengeistplatz dieselbe Strecke. Betroffen ist die Haltestelle Reichersdorf.

Doppelte Krampus-Session am Sonntag

Am Sonntag finden dann zwei Krampusläufe statt. Erst werden die Teufel durch Zell-Gurnitz marschieren. von 13 bis 15 Uhr ist auch hier die Linie 7 betroffen, die dann nur bis zum Kreisverkehr Gurnitz fährt. Nicht bedient werden daher in dieser Zeit die Haltestellen Zell Ebenthal und Mehrzweckhaus Gurnitz.

Fischl-Krampuslauf betrifft zwei Bus-Linien

Der dritte Lauf findet auch am Sonntag, von 15.30 bis 17.30 in Fischl statt. Hier sind die Linien 1 und wiederum die Linie 7 (nur stadteinwärts) betroffen. Letztere bedient stadteinwärts die Haltestelle Fischl nicht. Bei der Linie 1 wird eine Umleitung über die Ebenthaler Straße und Fischlstraße zur Rosenegger Straße eingerichtet. In der Fischlstraße werden daher auch zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet.