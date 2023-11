Bis zu 1.500 Euro: Dieser Bonus wurde jetzt erhöht

Dabei geht es um den Familienzeitbonus im Zuge des Papamonats. Seit 1. November wird ein Betrag von 47,82 Euro täglich beziehungsweise 1.480 Euro im Monat ausbezahlt. Zuvor betrug der Familienzeitbonus noch die Hälfte: 23,91 Euro am Tag oder 740 Euro im Monat. In diesem Artikel erfährst du alles Weitere, was du über den Familienzeitbonus und den Papamonat wissen musst. Wir haben euch die häufig gestellten Fragen zusammengefasst.

Häufig gestellte Fragen Wer hat Anspruch auf den Papamonat? Der Papamonat gilt unter bestimmten Voraussetzungen für alle Väter. Auch der zweite Elternteil bei gleichgeschlechtlichen Paaren hat Anspruch darauf. Die Voraussetzungen: Ein gemeinsamer Haushalt mit dem Kind muss bestehen und der Vater muss sich an die Meldefristen an den Arbeitgeber halten, demnach muss der Vater erwerbstätig sein. Wie lange kann der Papamonat genutzt werden? Der Papamonat kann für die Dauer von einem Monat im Zeitraum nach der Geburt bis zum Ende des Mutterschutzes beansprucht werden. Sonstige Dienst­verhinderungs­gründe – zum Beispiel aus Anlass der Geburt – bleiben unberührt. Wann muss der Papamonat gemeldet werden? Der Vater muss beim Arbeitgeber spätestens drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin den voraussichtlichen Beginn des Papamonats bekannt geben. Nach der Geburt muss der Arbeitgeber unverzüglich von der Geburt verständigt werden. Spätestens eine Woche nach der Geburt muss der tatsächliche Antrittszeitpunkt des Papamonats beim Arbeitgeber fixiert werden. Gilt für Väter ein Kündigungsschutz? Ja. Er beginnt mit der Vor­an­kündigung, allerdings frühestens vier Monate vor dem errechneten Geburts­termin. Er endet vier Wochen nach dem Ende des Papa­monats. Was ist der Familienzeitbonus? Der Familienzeitbonus kann im Zuge des Papamonats in Anspruch genommen werden. Die Bezugsdauer des Familienzeitbonus muss mit dem Papamonat exakt übereinstimmen. Wie hoch ist der Familienzeitbonus? Für Geburten ab 1. August 2023 werden 47,82 Euro täglich bzw. 1482,42 Euro monatlich ausbezahlt. Davor waren es 23,91 Euro täglich und 741,21 Euro monatlich. Die Erhöhung wird seit 1. November rückwirkend ausbezahlt. Wie beantrage ich den Familienzeitbonus? Binnen 121 Tagen ab der Geburt ist vom Vater ein Antrag beim zuständigen Sozialversicherungsträger (z.B. Österreichische Gesundheitskasse) zu stellen.

Mehr Väter in der Familienbetreuung

Durch die Erhöhung möchte Familienministerin Susanne Raab mehr Väter in die Familienbetreuung bringen, wie sie am Mittwoch, dem 15. November, im Rahmen der Budgetdebatte für den Bereich Familie und Jugend im Budgetausschuss unterstrich. Seit 1. Jänner 2023 werden Familienleistungen an die Inflation angepasst. Für das Budget 2024 bedeutet das ein Plus von 719,0 Millionen Euro.