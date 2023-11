Gault & Millau 2024: Das sind die steirischen Haubenlokale

Veröffentlicht am 16. November 2023, 10:17 / ©Pexels

Was haben Irka am Pfarrhof und Die Weinbank gemeinsam? Sie beide sind die steirischen Landessieger der Gourmet-Küchen. Mit vier Hauben und 18,5 Punkten teilen sich die beiden Haubenlokale den Platz an der Spitze.

Die 110 besten Genussadressen der Steiermark

Im aktuellen Guide werden die 876 besten Genussadressen des Landes gelistet. Auch Steiermark darf sich über ein gutes Gastro-Jahr freuen. 110 steirische Lokale wurden mit ein bis vier Hauben im Gault & Millau Restaurantguide 2024 ausgezeichnet. Na, ist auch dein Lieblingsrestaurant dabei?

Diese Gourmet-Lokale haben vier Hauben erhalten: Irka Am Pfarrhof, Sankt Andrä im Sausal – 18,5 Punkte

Die Weinbank Restaurant, Ehrenhausen – 18,5 Punkte

Geschwister Rauch, Trautmannsdorf – 18 Punkte

Genießerhotel Krainer, Langenwang – 17 Punkte

Saziani Stub’n, Straden – 17 Punkte

Zur goldenen Birn, Graz – 17 Punkte

Geiger Alm, Altaussee – 17 Punkte

Schlosskeller Südsteiermark, Leibnitz – 17 Punkte

Auf Anhieb vier Hauben

Für eine Besonderheit sorgte heuer das Gourmetrestaurant „Zur Goldenen Birn“ in Graz. Nur ein halbes Jahr nach der Eröffnung wird das Lokal von Gault & Millau mit 17 Punkte und vier Hauben ausgezeichnet. Noch nie zuvor gelang einem neuen Restaurant in Österreich ein höherer Einstieg. Dem noch nicht genug: Der Patissier der Goldenen Birn, Jan Eggers, wurde zum neuen „Gault&Millau Patissier des Jahres 2024“ gekürt – 5 Minuten hat berichtet.