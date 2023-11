Nachhaltig und gÃ¼nstig: AK-WintersportbÃ¶rse kommt nach Villach

Gebrauchte Ski, Skischuhe, Snowboards, Schlitten, Eislaufschuhe und viele andere Wintersportartikel bieten auch heuer wieder die Wintersportbörsen der Arbeiterkammer Kärnten. Zum 29. Mal finden die Wintersportbörsen der Arbeiterkammer Kärnten statt, im letzten Jahr haben rund 12.000 Wintersportartikel in ganz Kärnten die Besitzer gewechselt. „Mit den AK-Wintersportbörsen möchten wir als AK Kärnten einen aktiven Beitrag für ein leistbares Wintersportvergnügen fördern und auch einen nachhaltigen Umgang mit Wintersportgeräten ermöglichen“, erklärt AK-Präsident Günther Goach.

„Qualität der gebrauchten Artikel steigt von Jahr zu Jahr“

„Die Qualität der gebrauchten Wintersportartikel steigt von Jahr zu Jahr und zugleich sparen sich Familien Geld und wir verlängern im Sinne der Nachhaltigkeit die Nutzungsdauer der Winterssportartikel“, betont Goach und bekräftigt: „Durch die Sportbörsen wird der Zugang zum Wintersport für viele Kärntner erst leistbar.“ In Wolfsberg und Spittal sind die Börsen bereits erfolgreich über die Bühne gegangen, 3.800 Artikel wurden verkauft. Der letzte Termin der AK Wintersportbörsen 2023 findet von 1. bis 3. Dezember am Klagenfurter Messegelände statt.

So läuft die Börse in Villach ab: Freitag: 10 bis 18 Uhr – nur Abgabe

Samstag und Sonntag: 10 bis 16 Uhr – Einkauf und Abholung

Wo: Hauptfeuerwache Villach, Kasernengasse 3

Wie funktioniert die Wintersportbörse?

Am Freitag können ausschließlich alle Verkäufer die Wintersportartikel vor Ort abgeben. Wenn man den „Online-Check-In“ verwenden will, um sich Zeit zu sparen, ist das hier möglich. Samstags und Sonntags können dann Familien und Sportinteressierte herumschmökern und die passenden Artikel erwerben. Am Sonntag müssen die nicht verkauften Artikel jedenfalls bis spätestens 16 Uhr abgeholt werden. Alle Artikel, die von ihren Besitzern nicht in der genannten Frist abgeholt werden, kommen einem karitativen Zweck zugute. Online kann man auch unter „Statusabfrage“ erfahren, ob der Artikel bereits verkauft ist.

Auch Aktionshelm kann abgeholt werden

Ein Euro pro verkauften Artikel geht an Licht ins Dunkel. Sollte der Verkaufserlös nach Börsenschluss nicht abgeholt werden, wird der gesamte Betrag gespendet. Bei den Wintersportbörsen gibt es zudem wieder die Möglichkeit, den alten Ski- oder Snowboardhelm gegen einen Aktionshelm einzutauschen. Die AUVA möchte im Zuge dieser Aktion alte und beschädigte Helme aus dem Verkehr ziehen. Der Preis für einen Aktionshelm, bei Abgabe eines Alten, beginnt bei 30 Euro.