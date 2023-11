Polizei beim Grazer Rathaus: Pistole entdeckt

Veröffentlicht am 16. November 2023, 11:45 / ©Montage: 5 Minuten/ Pexels

Im Grazer Rathaus wurde in einem WC heute, am 16. November 2023, eine Schreckschusspistole sichergestellt. Die Spurensicherung der Polizei ermittelt derzeit. Diese Ereignisse sowie die erhöhte Terrorwarnstufe in ganz Österreich führen dazu, dass es im Moment beim Zugang im Rathaus zu verstärkten Sicherheits- und Personenkontrollen kommt. Der Parteienverkehr ist weiterhin aufrecht und auch die heutige Gemeinderatssitzung beginnt planmäßig um 12 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2023 um 11:55 Uhr aktualisiert