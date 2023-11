Villacher Bauernadvent sucht: Möchtest du das neue Christkind werden?

Veröffentlicht am 16. November 2023, 12:31 / ©5 Minuten

Im Vorjahr war es Helena Hayden, dieses Jahr könntest es du werden. Aktuell wird nämlich wieder das Villacher Christkind des Bauernadvents gesucht. Dazu muss man nur zwischen 8 und 14 Jahre alt sein und Lust haben, den Villacher Bauernadvent mitzugestalten. Anmelden kann man sich ab sofort unter [email protected]. Es braucht dazu folgende Informationen: Name, Alter, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bild. Weitere Details dazu gibt es noch hier. Am Mittwoch, den 22. November um 16 Uhr, wird das Christkind dann ausgesucht, am 17. Dezember findet der Bauernadvent statt.