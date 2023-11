Nach OP: Pfleger verging sich an Patientinnen

Veröffentlicht am 16. November 2023, 12:34 / ©Pexels/ Anna Shvets

Der Fall ereignete sich 2015. Dem 51-jährigen Pfleger wird vorgeworfen, sich im Aufwachraum einer Grazer Privatklinik an zwei Patientinnen vergangen zu haben. Die Patientinnen dürften noch beeinträchtigt vom Narkosemittel gewesen sein. Wegen dieser Tat musste er sich jetzt vor dem Gericht in Graz verantwortet. Der Angeklagte beteuerte seine Unschuld – die Richterin Julia Riffel sah das nicht so. Beruhend auf die Erinnerungen des Opfers wurde der Pfleger zu 24 Monaten teilbedingter Haft verurteilt, berichtet die Krone.