Um 80 Millionen: Heidi Horten-Luxusvilla zu verkaufen?

Am Wörthersee

Ihr Witwer, Kari Goëss habe jedenfalls schon sein Boot an einen anderen Steg bringen müssen. Auch das ist ein Indiz dafür, dass der Verkauf nicht mehr fern sein kann. Für stolze 80 Millionen Euro könne man auf jeden Fall der neue Besitzer der Luxusvilla am Wörthersee werden, wie es in mehreren Medienberichten heißt.

Immobilie ist noch zu haben

Die Liegenschaft in Sekirn gehört definitiv zu einem der begehrtesten Stücke in Heidi Goëss-Hortens „Sammlung“, die für den guten Zweck verkauft und versteigert wird. Angeblich hätte es bereits Interessenten gegeben – einen Kärntner Unternehmer und eine Stiftung. Die Immobilie sei jedoch noch zu haben, heißt es.