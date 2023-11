Ausfälle bei ÖBB: Bahnstreik in Deutschland legte Zugverkehr lahm

Der Warnstreik der Lokführer der Deutschen Bahn startete bereits am Mittwoch, dem 15. November, um 22 Uhr. Andauern soll die Streikphase bis heute Abend, 18 Uhr. An den ÖBB ging der Streik in Deutschland nicht spurlos vorbei. In der Nacht auf Donnerstag gab es zahlreiche Zugausfälle. Auch im Tagesverkehr kam es zu Einschränkungen und Änderungen. Alle Infos findest du hier.

+++STREIK DE+++

In DE findet von Mi, 15.11. 22 Uhr, bis Do, 16.11. 18 Uhr, ein Streik statt. Details, welche Verbindungen betroffen sind, aktualisieren wir laufend auf https://t.co/kRUxMGeN0Y & SCOTTY. Bitte verschiebt nicht notwendige Bahnfahrten von/nach DE. #ÖBBStreckeninfo pic.twitter.com/4v1c2vGoiQ — ÖBB (@unsereOEBB) November 14, 2023