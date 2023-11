400 Touristiker für Branchenevent in Velden

Über 400 Teilnehmende aus der Kärntner Tourismuswirtschaft konnten die Veranstalter zum Branchentag begrüßen, der heuer unter dem Motto „KRAFTwerk Tourismus – wir können der Wandel sein, den wir uns wünschen“ stand. Josef Petritsch, Obmann Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten, freute sich über die rege Teilnahme: „Der Tourismustag ist das jährliche Branchenevent bei dem Kärntens Tourismusfamilie zusammenkommt.“

Herausforderungen der Tourismusbranche

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ging in seiner Begrüßungsrede auf die aktuellen Herausforderungen der Tourismusbranche ein: „Nicht nur der heurige Sommer mit den vielen Wetterkapriolen war für die gesamte Tourismusbranche unfassbar herausfordernd, sondern auch die Teuerung und der sich zuspitzende Mitarbeitermangel belastet die Betriebe ungemein“, so Schuschnig und meinte weiter: „Wir blicken aber dennoch sehr positiv in die Zukunft, da Kärnten ein starkes Tourismusland ist, mit einem unvergleichlichen Naturraum sowie zahlreichen sehr beliebten Natur-Aktiv-Angeboten, wie unser Seen- und Bergerlebnis, Radfahren und Wandern.“ Nichtsdestotrotz brauche es verstärkte Investitionen in wetterunabhängige Tourismusinfrastruktur und Angebote zur Belebung der Vor- und Nachsaison – mehr dazu hier.

Schwerpunkte der Kärnten Werbung

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner stellte in seinem Impulsvortrag „Gemeinsam Zukunft gestalten“ die strategischen Schwerpunktthemen der Kärnten Werbung für die nächsten Jahre vor: eine verstärkte Internationalisierung der Herkunftsmärkte, der Fokus auf Qualität mit dem Ziel die Gästezufriedenheit und Weiterempfehlungsquote über den Österreich-Schnitt zu heben, die kontinuierliche Verlängerung der Sommersaison und eine effiziente und zielgruppengenaue Kommunikation sind die Eckpfeiler der Stoßrichtungen. Präsentiert wurden auch konkrete Maßnahmen für das kommende Jahr.

Workshops und Diskussionsrunde

Fünf junge Unternehmer sprachen beim Bühnentalk zudem darüber, was sie an ihrem Weg, Zukunft aktiv mit ihren Ideen und Unternehmen zu gestalten, begeistert. Mit dabei waren Marion Hölzl, Hotel Kraftalm in der Region Wilder Kaiser, Ines Ganner, eine der Gründerinnen der Plattform NeedNect, Niklas Wiesauer, einer der Geschäftsführer des österreichischen Medienhauses 1000things, Nicole Trampusch, Geschäftsführerin von Österreichs erstem Glamping Resort am Pirkdorfer See sowie Jakob Ledermann von philoneos. Neben dem Hauptprogramm informierten sich viele Touristiker schon am Vormittag im Rahmen einer Workshopreihe. Viel los war auch am „Marktplatz Tourismus“: Hier standen Marktmanager und Experten der Kärnten Werbung, Vertreter des KWF, des TeamHaus Kärnten, der Tourismusakademie Kärnten, der Touristischen Mobilitätszentrale Kärnten, der Klima Energieregionen und der Kärntner Beteiligungsverwaltung für Informationen zur Verfügung.