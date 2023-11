Cool: Grazer Adventmarkt bekommt in Holz gekleideten Bankomaten

Zur rechten Zeit kommt ein in Holz gekleideter Bankomat am Grazer Advent am Franziskanerplatz. In seinem Aussehen fügt er sich perfekt in die heimelige Kulisse ein und tatsächlich: Er ist auch genau dafür geplant. Auf Wunsch der Besucher hätte man ihn installiert, um den Advent-Gästen ein schnelles Abheben von Geld ermöglichen zu können, wie Organisator Walter Kriwetz gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte.

Grazer Innenstadt leuchtet schon weihnachtlich

Heute wurden auch die Lichter in der Grazer Innenstadt eingeschalten – mittlerweile ist die gesamte Stadt bereit für den Advent und seine Märkte – diese öffnen dann übermorgen, am Samstag, den 18. November. Mit Lichtern und mit dem besonderen, in Holz gekleideten Bankomaten.

Christbaum und Eiskrippe folgen am 2. Dezember

760.000 energiesparende LEDs sind es, die jetzt in Graz funkeln. Zu den Neuerungen in diesem Jahr zählen der Photopoint mit einem 6 mal 7 Meter großen Stern am Freiheitsplatz, die Wiederaktivierung der beliebten Lichtvorhänge am Bischofplatz und eine erweiterte Anzahl von „Magic String Lights“ in der Franziskanergasse. Die Beleuchtung ist ab jetzt täglich bis 7. Jänner von 16 bis 22 Uhr eingeschalten, an Heilig Abend und zu Silvester von 16 bis 2 Uhr. Der Christbaum sowie die Eiskrippe werden dann am 2. Dezember erstrahlen.

