International bekannt: Künstler verzauberte auch Klagenfurter

„Die Suche nach dem perfekten Bild ist unendlich, aber sie bestimmt mein Leben“, erklärte kürzlich der Reifnitzer Künstler Gerhard Plaschke bei der Vernissage in der Klagenfurter Gewölbegalerie. Plaschke, der mehrere Monate im Jahr in seiner zweiten Heimat Kreta zu finden ist, signiert seine Aquarelle mit dem Künstlernamen „Aristos“. Die „lebendigen“ Motive des ehemaligen AMS-Managers verzaubern den Betrachter, sein Hauptaugenmerk liegt in einer subtilen farbintensiven Aquarelltechnik mit Kohle, Bleistift, Tusche und Kreide. „Aristos“ kann auf eine Reihe von Ausstellungen in verschiedenen Ländern verweisen, z. B. in Slowenien, Deutschland, Luxemburg, Ägypten, Niederlande, Frankreich, Österreich und in den USA.

©G. Eggenberger

Namhafte Gäste

Der Klagenfurter Autor Harald Raffer moderierte die Ausstellungseröffnung und zitierte Pablo Picasso: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“. Für klassische Musik sorgte der Marburger Malerkollege und Mosaik-Künstler Igor Oresic. Unter den Gästen sah man unter anderem Ehefrau Heidi, Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer, VP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig, die Gemeinderäte Julian Geier, Ulrike Herzig und Daniela Blank, Dompfarrer Peter Allmaier. Für die Besucher gab es ein Fischsuppen-Buffet, gesponsert vom Klagenfurter Marktgastronom Ivo.