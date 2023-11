Alko-Lenker fuhr Fußgängerin an: Schwer verletzt

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau führte am Donnerstagnachmittag mit seinem Traktor Ladetätigkeiten in der Koschatstraße in Spittal an der Drau durch. „Dabei ragte der rechte Vorderreifen in die Fahrbahn“, heißt es seitens der Polizei. Eine 39-jährige Fußgängerin aus Spittal an der Drau wollte diesen gerade umgehen, als es passierte …

Auto erfasste Spittalerin

„Aus bisher unbekannter Ursache touchierte der Wagen des 54-Jährigen den rechten Vorderreifen und erfasste die 39-jährige Fußgängerin“, schildern die Beamten. Die Frau wurde gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert, nach vorne katapultiert und kam mehrere Meter von der Unfallstelle entfernt auf der Fahrbahn zum Liegen. Nachfolgende Fahrzeuglenker leisteten der Fußgängerin unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Sie wurde mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Fahrerflucht

Der Unfalllenker hielt sein Fahrzeug hingegen nur kurz an und setzte seine Fahrt dann rund 250 Meter weiter fort. „Erst auf einem öffentlichen Parkplatz stellte er sein erheblich beschädigtes Fahrzeug ab“, so die Polizisten. Aufgrund der offensichtlichen und erheblichen Alkoholisierung des Lenkers wurde dieser mehrmals zur Durchführung eines Alkotests aufgefordert, was dieser vorerst verweigerte. Um 17 Uhr kam er schließlich von selbst auf die Polizeiinspektion in Spittal und ersuchte um Durchführung eines Alkotests. „Dieser ergab eine starke Alkoholisierung“, erklären die Beamten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann angezeigt.