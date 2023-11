Kärntner Unternehmen Waterwave Spas® fasst Fuß in Amerika

Die Teilnahme an der renommiertesten Pool & Spa Messe in Las Vegas habe sich als voller Erfolg erwiesen, so die Verantwortlichen von Waterwave Spas® in einer Aussendung. Das Unternehmen, mit seiner Europazentrale in Klagenfurt, ist bekannt für Whirlpools, SwimSpas und Saunen.

Von Europa nach Amerika

Der Schritt in den amerikanischen Markt sei nicht nur ein Beweis für die internationale Attraktivität und Qualität der Produkte von Waterwave Spas®, sondern auch ein Zeichen für das anhaltende Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens, so CEO und Eigentümer Wolfgang Rutter, das Herz hinter diesem Erfolg. Mit der Expansion bestätige Waterwave Spas® seinen Ruf als einer der führenden Anbieter in der Wellness-Branche und setzt seinen Weg als Pionier in der Branche fort.