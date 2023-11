Wechselhaftes Wetter erwartet uns am Freitag

Veröffentlicht am 16. November 2023, 21:42 / ©5 Minuten

Südlich der Hohen Tauern bleibt es am Freitag meist trocken. „Da oder dort können vor allem am Vormittag aber noch einzelne unergiebige Schauer durchziehen, wobei die Schneefallgrenze allmählich auf unter 1.000 Meter Seehöhe absinkt“, warnen die Meteorologen von Geosphere Austria. Tagsüber kann der Nordwind in den nördlichen Landesteilen recht stürmisch werden. Die Höchstwerte liegen mehrheitlich zwischen 6 und 10 Grad.