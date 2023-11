Live Congress warnt vor Fake-Profil: „Gebt ja keine Daten bekannt“

Immer wieder versuchen Betrüger Social Media-Nutzer mit Fake Profilen von bekannten Personen oder Institutionen in die Falle zu locken. Dieses Mal haben sie es auf das Live Congress Leoben abgesehen. Auf Facebook warnt das Kongresshaus davor: „Leider existiert momentan ein Fake Profil auf Facebook, welches einige unserer Follower per Privatnachricht kontaktiert. In diesen Nachrichten werden persönliche Daten und Kontoinformationen in Bezugnahme auf unsere Gewinnspiele abgefragt.“ Das Live Congress Leoben bittet die Facebook-Nutzer, das Profil zu melden. Und Achtung: „Gebt auf keinen Fall eure Kontodaten bekannt.“