KTS-Schüler holten sich Silber & Bronze bei Schulen-Wettbewerb

Auch diesmal war die KTS mit talentierten Schülern vertreten, um ihre fachlichen, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten mit anderen zu messen. Dabei mussten sie die Aufgabenstellungen ausschließlich in englischer Sprache mit gelosten Partnern aus anderen europäischen Schulen gemeinsam lösen und wurden auch als Team bewertet.

Intensive Vorbereitungen für Wettbewerbe

Begleitet von Hermann Rauter und Ingrid Falle, trat das KTS-Team hochmotiviert bei den Wettbewerben an. Der Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Experten aus anderen Schulen sowie die neu geknüpften internationalen Freundschaften sind eine absolute Bereicherung für eine zukünftige Karriere im Tourismus. Das Praxisteam der KTS, u.a. Fachvorstand Josef Trieb und die Trainer Martin Huber, Georg Steiner, Raimund Stani, Bernd Wulschnig, Martin Ruprecht und Hermann Rauter, bereitete die Teilnehmer intensiv vor und freuten sich besonders über die herausragenden Leistungen in den einzelnen Fachbereichen.

©KTS Villach ©KTS Villach ©KTS Villach ©KTS Villach ©KTS Villach ©KTS Villach

Edelmetall für KTS-Schüler

Leonie Lamprecht (5BT) überzeugte die Jury in der Kategorie „Pastry“ mit ihrer Brandteigkreation und sicherte sich die Silbermedaille. Maximilian Puchner (5CT) präsentierte sein Können in der Disziplin Wine Service und holte Bronze. Sophia Mühlegger (5CT) stellte ihre Fertigkeiten in Restaurant Service unter Beweis und Thomas Hinterlaßnig (5CT) zeigte in Front Office kompetente Gästebetreuung. Tomaz Robic (Tourismuskolleg, 3AK) hatte in Culinary Art die Aufgabe, aus Zutaten der litauischen Küche einen Vorspeisenteller sowie ein Hauptgericht zu zaubern, und Noel Vrabic (Tourismuskolleg 3AK) überzeugte mit Kaffeespezialitäten in der Kategorie Barista. Beim abschließenden Gala-Abend unter dem Motto „Joyful Creativity“ im Kongresszentrum LITEXPO/Vilnius wurden die Medaillen vergeben und die Erfolge ausgiebig gefeiert.