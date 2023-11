Weihnachtsstimmung: Villacher Advent eröffnet heute

Veröffentlicht am 17. November 2023, 10:29 / ©5 Minuten

Es wird weihnachtlich in Villach. Der Adventmarkt, duftender Punsch und die ganzen Köstlichkeiten sorgen um die Weihnachtszeit für eine verzaubernde Atmosphäre in der Innenstadt. Mit dem Villacher Advent geht es heute los. Um 18 Uhr wird in der Stadtpfarrkirche der Advent eingeleitet, um 18.30 Uhr wird dann die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Das gesamte Programm des Villacher Advents findest du hier.