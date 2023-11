Keine Bankomat-Zahlung an Villacher Mülldeponie

Am Samstag

Die Bezahlung mit der Bankomatkarte bei der Abgabe von Altstoffen auf der großen Rampe wird am morgigen Samstag, 18. November, zwischen 8 und 12.30 Uhr nicht möglich sein. Die Abgabe von Altstoffen funktioniert wie gewohnt, die Bezahlung muss jedoch mit Bargeld erfolgen. Die Stadt Villach und das Altstoffsammelzentrum in der Drauwinkelstraße 2 ersuchen um Verständnis. Am kommenden Montag, 20. November, funktioniert auch die Bankomatbezahlung wieder einwandfrei.