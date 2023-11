Schockmomente in Wien: Mann wollte einer Mama die Tochter (7) entreißen

Veröffentlicht am 17. November 2023, 12:18 / ©5 Minuten

Als eine Mutter (41) mit ihrer siebenjährigen Tochter heute Vormittag, gegen 8.15 Uhr, auf der Währinger Straße in Wien unterwegs war, ahnte sie noch nicht, was gleich geschehen würde. Plötzlich kam nämlich ein 54-jähriger Mann auf die beiden zu, stellte sich in ihren Weg und versuchte der verzweifelten Frau, das Kind zu entreißen. Diese schrie laut und machte damit auf sich aufmerksam – ein Parksheriff erkannte nämlich die heikle Situation und schritt ein, wie das Online-Portal von „heute.at“ berichtet.

Er wurde angezeigt

Der Sheriff rief die Polizei, woraufhin der Mann das Kind los ließ und flüchtete – aber nicht ohne dem Parksheriff vorher seinen Reisepass auszuhändigen. Die Polizisten konnten den Mann dadurch ausfindig machen. Er ist wegen psychischer Auffälligkeiten schon länger bekannt und wurde auf freiem Fuß angezeigt.