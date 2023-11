Kiwanis Club Millstättersee: Engagement für Kinder und Gemeinschaft

Der gemischte Service-Club, bestehend aus 16 Mitgliedern, widmet sich der Unterstützung bedürftiger Kinder in der Region sowie lokalen Bildungsinitiativen durch Spendenaktionen. Der Club trifft sich monatlich im Clubhaus Familienhotel Steindl in Pesenthein, um weitere wohltätige Aktionen zu planen und zu besprechen.

Erstes erfolgreiches Projekt

Die Gründung des Serviceclubs wurde von Rainer Werchner, dem Lieutenant Governor, geleitet. Margherita Schmid fungiert als Präsidentin und wird von Deborah Schumann und Leonie Staber im Vorstand unterstützt. Bereits Mitte September führte der Kiwanis Club Millstättersee sein erstes erfolgreiches Projekt durch: Die Verteilung von insgesamt 200 Sicherheitswesten an Schulanfänger von Schulen in Obermillstatt, Döbriach, Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Treffling, Lieserbrücke und Seeboden. Diese Westen verbessern die Sichtbarkeit der Erstklässler in der Morgendämmerung oder Dunkelheit und dienen zudem der Sicherheit beim Skifahren oder Radfahren.

Weitere Aktionen in Planung

Weitere Aktionen sind bereits in Planung. Der KC Millstättersee plant, an zwei Dezemberwochenenden beim „Lichtweg im Advent“ in Millstatt gemeinsam mit dem Verein Stiftsmuseum Gelder zu sammeln und Glühwein, Kinderpunsch sowie kulinarische Leckereien anzubieten. Außerdem unterstützte der Club Volksschulen in Döbriach/Radenthein mit einer Spende im Rahmen der Aktion „Mein Körper gehört mir“.

