Kunst-Liebhaberin lud zu Vernissage in Villacher Kanzlei

Heinz Schweizer gehört nicht nur für Universitätsprofessor Bernd Lötsch zu den absolut Bedeutenden der wichtigsten Kunstströmung zeitgenössischer Malerei in Österreich – dem Spontanrealismus. „Mit seinen schmissigen Farbskizzen versteht es Schweizer unvergleichlich, seine Betrachter virtuos und intensiv in Städte und Landschaften zu entführen und dabei in genialer Überschreitung jeder Fotografie stärkere Eindrücke zu verschaffen, als es eine Kamera je könnte“, so der ehemalige Generaldirektor des Naturhistorischen Museums in Wien. Schweizers Werke können ab sofort nach telefonischer Voranmeldung in der Rechtsanwalts-Kanzlei Mag. Brass bestaunt und gekauft werden.