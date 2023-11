Nach riesigem Einsatz: „Scherz“ könnte Eltern teuer zu stehen kommen

Ein Vorfall vor zwei Tagen, am 15. November, könnte den Eltern der betroffenen Kinder nun teuer zu stehen kommen. Die Kinder haben in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) Alarm geschlagen, weil sie vermeintlich gesehen haben, wie ein Mann in die Raab gestürzt ist. Die vorliegenden Beweise dafür waren ausreichend für einen riesigen Einsatz an zwei Tagen – wir haben berichtet.

Müssen Eltern jetzt den Einsatz zahlen?

Doch wenig später hatten die Ermittler unfassbare Erkenntnisse gewonnen. Die Kinder haben nämlich gestanden, dass sie sich die ganze Geschichte nur ausgedacht haben. Sie haben sich einen Scherz erlaubt. Die Polizei prüft nun, wie Medien berichten, ob man den Einsatz den Eltern der Kinder verrechnen kann. Es handelt sich um mehrere tausend Euro, die zusammenkommen könnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2023 um 15:53 Uhr aktualisiert